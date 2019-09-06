Home
Pela primeira vez uma mulher vai assumir o governo do ES

O governador Renato Casagrande vai viajar no dia 20 de setembro para a Itália e a vice-governadora Jacqueline Moraes será governadora interina por uma semana

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 6 de setembro de 2019 às 10:38

Renato Casagrande e Jacqueline Moraes Crédito: Carlos Alberto Silva

Pela primeira vez desde a redemocratização, uma mulher vai assumir o Governo do Estado do Espírito Santo.

O governador Renato Casagrande vai viajar no dia 20 de setembro para a Itália e a vice-governadora Jacqueline Moraes será governadora interina por uma semana.

O governador vai integrar uma comitiva que participará de uma feira de rochas ornamentais.

"O governador é um empoderador de mulheres. Para mim, como mulher, assumir essa posição é motivo de muita alegria. Só tenho uma coisa a dizer: nós temos um maestro e vamos com certeza manter o ritmo que ele tem colocado no governo", comemorou a vice.

Jacqueline Moraes nasceu no Rio de Janeiro e veio para o Espírito Santo aos 12 anos de idade. A vice-governadora já foi vereadora em Cariacica.

 

