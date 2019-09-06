Pela primeira vez uma mulher vai assumir o governo do ES

Publicado em 6 de setembro de 2019 às 10:38
Pela primeira vez desde a redemocratização, uma mulher vai assumir o Governo do Estado do Espírito Santo.
O governador Renato Casagrande vai viajar no dia 20 de setembro para a Itália e a vice-governadora Jacqueline Moraes será governadora interina por uma semana.
O governador vai integrar uma comitiva que participará de uma feira de rochas ornamentais.
"O governador é um empoderador de mulheres. Para mim, como mulher, assumir essa posição é motivo de muita alegria. Só tenho uma coisa a dizer: nós temos um maestro e vamos com certeza manter o ritmo que ele tem colocado no governo", comemorou a vice.
Jacqueline Moraes nasceu no Rio de Janeiro e veio para o Espírito Santo aos 12 anos de idade. A vice-governadora já foi vereadora em Cariacica.
