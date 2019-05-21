Home
>
Política
>
Pedido de propina: Gaeco vai apurar áudios suspeitos em Guarapari

Pedido de propina: Gaeco vai apurar áudios suspeitos em Guarapari

O Ministério Público Estadual (MPES) vai enviar o caso à Promotoria de Guarapari. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado vai auxiliar investigações