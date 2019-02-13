Home
PEC de Magno Malta sobre aborto é desarquivada no Senado

Fabiano Contarato foi contra o desarquivamento, e Marcos do Val, favorável. A proposta é para estabelecer inviolabilidade da vida desde a concepção, alterando o artigo 5º da Constituição