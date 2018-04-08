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Deputado afastado

Paulo Maluf é internado em hospital de São Paulo

O Sírio Libanês ainda não divulgou informações sobre o estado de saúde de Maluf

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 22:04
Maluf foi condenado pelo Supremo a 7 anos e 9 meses de prisão, em maio de 2017, pelo crime de lavagem de dinheiro Crédito: Leonardo Prado | Agência Câmara
O deputado afastado Paulo Maluf (PP-SP), de 86 anos, foi internado na tarde desta sexta-feira, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prisão domiciliar a Maluf devido a suas condições de saúde.
O Sírio Libanês ainda não divulgou informações sobre o estado de saúde de Maluf. O deputado afastado foi preso em dezembro do ano passado e ficou detido na Paupuda, em Brasília, até a semana passada, quando ocorreu a decisão de Toffoli.
Maluf foi condenado pelo Supremo a 7 anos e 9 meses de prisão, em maio de 2017, pelo crime de lavagem de dinheiro referente a atos praticados durante sua gestão à frente da prefeitura de São Paulo, entre 1993 e 1996. A condenação diz respeito à tentativa de ocultar dinheiro proveniente de um desvio de US$ 15 milhões na construção da avenida Água Espraiada na capital paulista.

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