Paulo Maluf é internado em hospital de São Paulo

Maluf foi condenado pelo Supremo a 7 anos e 9 meses de prisão, em maio de 2017, pelo crime de lavagem de dinheiro Crédito: Leonardo Prado | Agência Câmara

O deputado afastado Paulo Maluf (PP-SP), de 86 anos, foi internado na tarde desta sexta-feira, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prisão domiciliar a Maluf devido a suas condições de saúde.

O Sírio Libanês ainda não divulgou informações sobre o estado de saúde de Maluf. O deputado afastado foi preso em dezembro do ano passado e ficou detido na Paupuda, em Brasília, até a semana passada, quando ocorreu a decisão de Toffoli.