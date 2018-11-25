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Equipe de transição

Paulo Guedes diz que Carlos Costa será secretário no governo

A declaração foi feita durante o 4º Congresso do Movimento Brasil Livre (MBL), enquanto Guedes participava de um painel sobre o futuro da economia brasileira. Carlos Costa faz parte da equipe de transição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2018 às 11:07

Publicado em 25 de Novembro de 2018 às 11:07

Jair Bolsonaro com Paulo Guedes, seu assessor econômico Crédito: Reprodução/Twitter
Paulo Guedes anunciou na noite deste sábado (24) que o economista Carlos Alexandre da Costa, que participa da equipe de transição, será secretário do governo de Jair Bolsonaro.
A declaração foi feita durante o 4º Congresso do Movimento Brasil Livre (MBL), enquanto Guedes participava de um painel sobre o futuro da economia brasileira, segundo confirmou ao Estado o deputado federal eleito Paulo Martins, que palestrou mais cedo no evento.
Lá, o futuro ministro da Economia da gestão Bolsonaro disse que ainda não sabe qual secretaria Costa ocupará, já que ele ainda estuda como será o desenho do ministério, mas que certamente fará parte do governo.
Ex-diretor do BNDES, Costa já era cotado para integrar a equipe do novo governo.

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