Paródias Políticas: com Lula preso, como é que faz?

Com Lula preso, como é que faz? Por enquanto, paródia! Além de toda cobertura factual e analítica sobre a iminente prisão do ex-presidente Lula, o Gazeta Online preparou uma versão musicada sobre este importante fato nacional.

Esta nova edição do quadro "Paródias Políticas" usou como referência a música "Como é que faz?", cantada pelo sertanejo Rob Nunes com a participação do funkeiro Jerry Smith.

A letra da paródia, para cantar junto:

Tô tentando não olhar pra cela

Tá difícil, não sei se aguento essa prisão

Acharam batom na minha lapela

Mimo da empreiteira me rendeu condenação

Tentei escapar, eu tentei parar

Mas não deu pra evitar

Vou pro Paraná-ná-ná-ná-náááá

Pelo visto no fim desse disco vão me encarcerar

Já cansei de apelar

Como é que faz?

Se eu recorri e perdi em todos tribunais

E no Supremo habeas corpus derrotado

E se o Moro me prendeu, como é que faz?

Se do palanque saio aprisionado

Como é que faz?

Se eu recorri e perdi em todos tribunais

E no Supremo eu também fui derrotado

E se o Moro me prendeu, como é que faz?