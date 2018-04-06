Paródias Políticas: com Lula preso, como é que faz?

Com Lula preso, como é que faz? Por enquanto, paródia! Além de toda cobertura factual e analítica sobre a iminente prisão do ex-presidente Lula, o Gazeta Online preparou uma versão musicada sobre este importante fato nacional.
Esta nova edição do quadro "Paródias Políticas" usou como referência a música "Como é que faz?", cantada pelo sertanejo Rob Nunes com a participação do funkeiro Jerry Smith.
O tema da paródia, a ordem de prisão do ex-presidente, é tão importante quanto os temas que já haviam sido transformados em paródias pela nossa equipe: a votação da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer (PMDB), na Câmara dos Deputados, e as polêmicas declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes.
A letra da paródia, para cantar junto:
Tô tentando não olhar pra cela
Tá difícil, não sei se aguento essa prisão
Acharam batom na minha lapela
Mimo da empreiteira me rendeu condenação
Tentei escapar, eu tentei parar
Mas não deu pra evitar
Vou pro Paraná-ná-ná-ná-náááá
Pelo visto no fim desse disco vão me encarcerar
Já cansei de apelar
Como é que faz?
Se eu recorri e perdi em todos tribunais
E no Supremo habeas corpus derrotado
E se o Moro me prendeu, como é que faz?
Se do palanque saio aprisionado
Como é que faz?
Se eu recorri e perdi em todos tribunais
E no Supremo eu também fui derrotado
E se o Moro me prendeu, como é que faz?
Se do palanque saio aprisionado