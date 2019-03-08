Home
Parlamentares capixabas se dividem sobre declaração de Bolsonaro

O presidente teve mais uma atitude polêmica em evento do Corpo de Fuzileiros Navais, no Rio. Ele afirmou que a democracia só existe se as Forças Armadas "assim o quiserem"