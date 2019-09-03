Para população, Moro representa mais combate à corrupção que Bolsonaro

Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o ministro da Justiça, Sergio Moro Crédito: Marcos Corrêa/PR

Jair Bolsonaro (PSL) tenta imprimir ao seu governo, tem sido mais associada ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, do que a ele próprio. De acordo com a Pesquisa XP Investimentos – Ipespe, realizada de 27 a 29 de agosto, para 38% dos entrevistados no país o ex-juiz responsável pela combate à corrupção, levando vantagem sobre o presidente, citado por 24%. Outros 18% consideram que são os dois, igualmente, e 16% avaliam que nenhum dos dois representam. A marca de combate à corrupção , que o presidente) tenta imprimir ao seu governo, tem sido mais associada ao ministro da Justiça e Segurança Pública,, do que a ele próprio. De acordo com aXP Investimentos – Ipespe, realizada de 27 a 29 de agosto, parados entrevistados no país o ex-juiz responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba é quem mais representa o, levando vantagem sobre o presidente, citado por. Outros 18% consideram que são os dois, igualmente, e 16% avaliam que nenhum dos dois representam.

desentendimentos recentes entre Moro e Bolsonaro, 38% dos entrevistados responderam que percebem alguma sintonia entre os dois. Para 29% das pessoas há muita sintonia, e por outro lado, 25% avaliam que eles estão sem sintonia. A pesquisa contou com mil entrevistas de abrangência nacional e margem de erro de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Após os, 38% dos entrevistados responderam que percebem alguma sintonia entre os dois. Para 29% das pessoas há muita sintonia, e por outro lado, 25% avaliam que eles estão sem sintonia.

Polícia Federal e à A pesquisa também perguntou a opinião da população sobre as decisões recentes de Bolsonaro em relação àe à Receita Federal , para que avaliassem se elas podem ou não prejudicar as investigações e o combate à corrupção no país. A maioria, 55%, opinou que tais decisões podem prejudicar as investigações, enquanto 35% consideram que não podem prejudicar.

investigar seu núcleo familiar e pessoas próximas. Nas últimas semanas, Bolsonaro trocou o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, escolha que, historicamente, é feita pelo diretor-geral da Polícia Federal, sem ingerência do presidente. A PF do Rio participou de investigações no caso Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). Desde que assumiu a presidência da República, Bolsonaro contesta ações de órgãos de controle parae pessoas próximas. Nas últimas semanas, Bolsonaro trocou o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, escolha que, historicamente, é feita pelo diretor-geral da Polícia Federal, sem ingerência do presidente. A PF do Rio participou de investigações no caso Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

Também houve a substituição do subsecretário-geral da Receita Federal, o número dois do órgão, por ele ter se posicionado de forma contrária às interferências

AVALIAÇÃO

Nos questionamentos sobre a avaliação de governo, aumentou o posicionamento daqueles que avaliam o governo Bolsonaro como ruim e péssimo, de 38%, na pesquisa divulgada em agosto, para 41% em setembro. Aqueles que consideram bom ou ótimo também caíram de 33% para 30%. A opinião dos que acham o governo regular se manteve em 27%.

As avaliações positivas de Bolsonaro foram de 60%, do início do seu governo, para 48%, enquanto as avaliações negativas passaram de 20% para 33%. O ministro Sergio Moro também sofreu desgaste com sua imagem, conforme a pesquisa. Enquanto sua avaliação positiva caiu de 67% para 52%, aqueles que têm opinião negativa sobre ele aumentaram de 20% para 33%.