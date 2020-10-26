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Pesquisa Ibope

Para 42% dos eleitores em Linhares, gestão de Casagrande é boa ou ótima

Governo estadual é avaliado como regular por outros 39%. Há ainda 14% que classificam a administração atual como ruim ou péssima

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 06:01
Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Linhares
Governador Renato Casagrande é avaliado positivamente pela maior parte dos eleitores em Linhares Crédito: Arte Geraldo Neto
No comando do Palácio Anchieta, Renato Casagrande (PSB) é avaliado positivamente pela maior parte dos eleitores em Linhares. De acordo com pesquisa Ibope divulgada neste domingo (25), 42% dos entrevistados na cidade do Norte do Espírito Santo classificam a gestão do governador como boa ou ótima. Outros 39% a consideram regular, e 14% disseram ser ruim ou péssima.
A avaliação do governo estadual é um dos recortes da pesquisa de intenção de voto realizada a pedido da Rede Gazeta, nos municípios para as eleições de 2020. O governo federal, de Jair Bolsonaro (sem partido), também foi avaliado pelos eleitores.
Como o(a) sr(a) classifica a administração do governador Renato Casagrande até o momento? O(A) sr(a) diria que ela está sendo:
Linhares foi um dos 77 municípios onde Casagrande venceu a disputa para governador do Estado em 2018. O socialista  obteve 48,9% dos votos válidos nas urnas da cidade.
Nas eleições deste ano, o partido de Casagrande não lançou candidato próprio para prefeito. O PSB, no entanto, apoia a candidatura do deputado estadual Marcos Garcia (PV). O parlamentar faz parte do grupo alinhado ao governador na Assembleia Legislativa.
Marcos Garcia tem 8% das intenções de voto em Linhares. Ele aparece tecnicamente empatado em segundo lugar com os outros candidatos, que veem, na liderança isolada, o atual prefeito Guerino Zanon (MDB), que alcança 57%.
Para 42 por cento dos eleitores em Linhares, gestão de Casagrande é boa ou ótima
Guerino tem um alinhamento histórico com o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung (sem partido). Ele também tem o apoio do Republicanos, partido que esteve com ele em 2016 e está novamente este ano, por meio do vice Bruno Marianelli (Republicanos). O partido tem como principais representantes o deputado federal Amaro Neto e o presidente da Assembleia, Erick Musso, e está em ascensão no Estado. 
Tanto o Republicanos quanto o MDB, ex-partido de Hartung, pertencem a grupos políticos diferentes de Casagrande. Apesar de que, em 2020, o Republicanos e o PSB de Casagrande estão juntos em ao menos 17 municípios, em alianças para eleger prefeitos.
 Especula-se que o prefeito de Linhares lance candidatura para o governo em 2022. Caso ele decida ser mesmo candidato, poderá ter o atual governador como adversário nas urnas. 

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Apesar das diferenças políticas entre Guerino e Casagrande, eles se destacam entre eleitores com o mesmo perfil: mais velhos, com escolaridade e classe social mais baixas. É importante frisar que o prefeito de Linhares é a preferência em todos os segmentos, mas em alguns recortes tem desempenho melhor do que em outros, como mostrou a pesquisa Ibope. 
É também entre os entrevistados que avaliam bem a gestão de Guerino que Casagrande é melhor avaliado. Dos eleitores que classificaram o prefeito de Linhares como bom ou ótimo gestor, 52% disseram o mesmo sobre o governador. Casagrande, no entanto, também é bem visto entre os insatisfeitos com a administração de Guerino. Daqueles que acham que ela é ruim ou péssima, 31% pensam o contrário sobre Casagrande. 
No quesito faixa etária, a maior parte dos eleitores que consideram a gestão de Casagrande boa ou ótima está entre os eleitores com 55 anos ou mais. Nesse grupo, o governador é avaliado de forma positiva por 59% dos entrevistados. Já entre os jovens, de 25 a 34 anos, esse percentual cai para 26%. 
A aprovação do governador também é melhor à medida que a escolaridade do eleitor diminui. Dos entrevistados que cursaram somente até o ensino fundamental, 56% classificam o chefe do Palácio Anchieta como bom ou ótimo. Para os que possuem ensino superior, esta mesma avaliação é feita por 33% desse grupo. 

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O mesmo acontece quando se analisa a renda dos entrevistados. É entre a classe mais baixa que Casagrande se sai melhor. Ele é avaliado como bom ou ótimo por 54% dos eleitores que ganham até um salário mínimo, enquanto que 31% daqueles que declaram receber mais de dois salários concordam com essa classificação. 
A administração do governo estadual é considerada melhor ligeiramente por mulheres: 43% delas dizem ser boa ou ótima. Entre os homens, 40%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope em Linhares foi realizada entre os dias 23 e 24 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-02425/2020.

Especificações técnicas

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