Para 42% dos eleitores em Linhares, gestão de Casagrande é boa ou ótima

Governador Renato Casagrande é avaliado positivamente pela maior parte dos eleitores em Linhares Crédito: Arte Geraldo Neto

No comando do Palácio Anchieta, Renato Casagrande (PSB) é avaliado positivamente pela maior parte dos eleitores em Linhares . De acordo com pesquisa Ibope divulgada neste domingo (25), 42% dos entrevistados na cidade do Norte do Espírito Santo classificam a gestão do governador como boa ou ótima. Outros 39% a consideram regular, e 14% disseram ser ruim ou péssima.

A avaliação do governo estadual é um dos recortes da pesquisa de intenção de voto realizada a pedido da Rede Gazeta, nos municípios para as eleições de 2020. O governo federal, de Jair Bolsonaro (sem partido) , também foi avaliado pelos eleitores.

Como o(a) sr(a) classifica a administração do governador Renato Casagrande até o momento? O(A) sr(a) diria que ela está sendo:

Linhares foi um dos 77 municípios onde Casagrande venceu a disputa para governador do Estado em 2018. O socialista obteve 48,9% dos votos válidos nas urnas da cidade.

Nas eleições deste ano, o partido de Casagrande não lançou candidato próprio para prefeito. O PSB, no entanto, apoia a candidatura do deputado estadual Marcos Garcia (PV). O parlamentar faz parte do grupo alinhado ao governador na Assembleia Legislativa.

Marcos Garcia tem 8% das intenções de voto em Linhares. Ele aparece tecnicamente empatado em segundo lugar com os outros candidatos, que veem, na liderança isolada, o atual prefeito Guerino Zanon (MDB), que alcança 57%.

Your browser does not support the audio element. Para 42 por cento dos eleitores em Linhares, gestão de Casagrande é boa ou ótima

Guerino tem um alinhamento histórico com o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung (sem partido). Ele também tem o apoio do Republicanos, partido que esteve com ele em 2016 e está novamente este ano, por meio do vice Bruno Marianelli (Republicanos). O partido tem como principais representantes o deputado federal Amaro Neto e o presidente da Assembleia, Erick Musso, e está em ascensão no Estado.

ELEITORADO DE GUERINO É O QUE MELHOR AVALIA CASAGRANDE

Apesar das diferenças políticas entre Guerino e Casagrande, eles se destacam entre eleitores com o mesmo perfil: mais velhos, com escolaridade e classe social mais baixas. É importante frisar que o prefeito de Linhares é a preferência em todos os segmentos, mas em alguns recortes tem desempenho melhor do que em outros, como mostrou a pesquisa Ibope.

É também entre os entrevistados que avaliam bem a gestão de Guerino que Casagrande é melhor avaliado. Dos eleitores que classificaram o prefeito de Linhares como bom ou ótimo gestor, 52% disseram o mesmo sobre o governador. Casagrande, no entanto, também é bem visto entre os insatisfeitos com a administração de Guerino. Daqueles que acham que ela é ruim ou péssima, 31% pensam o contrário sobre Casagrande.

No quesito faixa etária, a maior parte dos eleitores que consideram a gestão de Casagrande boa ou ótima está entre os eleitores com 55 anos ou mais. Nesse grupo, o governador é avaliado de forma positiva por 59% dos entrevistados. Já entre os jovens, de 25 a 34 anos, esse percentual cai para 26%.

A aprovação do governador também é melhor à medida que a escolaridade do eleitor diminui. Dos entrevistados que cursaram somente até o ensino fundamental, 56% classificam o chefe do Palácio Anchieta como bom ou ótimo. Para os que possuem ensino superior, esta mesma avaliação é feita por 33% desse grupo.

O mesmo acontece quando se analisa a renda dos entrevistados. É entre a classe mais baixa que Casagrande se sai melhor. Ele é avaliado como bom ou ótimo por 54% dos eleitores que ganham até um salário mínimo, enquanto que 31% daqueles que declaram receber mais de dois salários concordam com essa classificação.

A administração do governo estadual é considerada melhor ligeiramente por mulheres: 43% delas dizem ser boa ou ótima. Entre os homens, 40%.