Palocci diz que MDB do Senado recebeu para apoiar Dilma

O ex-ministro relatou à PF em Brasília supostas propinas da J&F ao MDB no Senado para a suposta compra do apoio do partido à candidatura de reeleição da ex-presidente