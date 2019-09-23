Operação do Nuroc cumpre mandados de busca em cartório do ES

Policiais do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) estão nas ruas do Estado cumprindo mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga fraude em cartórios.

Os mandados são cumpridos na sede do cartório Jabaquara, em Anchieta Guarapari e em uma filial (sucursal) no Centro de Vila Velha . Também são feitas buscas em residências dos proprietários e de funcionários. Ao todo, são cinco mandados de busca e apreensão. Não prisão até o momento.

Policiais trouxeram um funcionário para abrir a filial em Vila Velha. De lá, os policiais saíram com várias pastas de documentos e arquivos de mídias.

SEM AUTORIZAÇÃO PARA SUCURSAL

De acordo com as informações iniciais, a operação, denominada "Hemera", que na mitologia grega significa a deusa da mentira, acontece porque não existiria autorização para abrir essa sucursal investigada.