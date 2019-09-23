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Investigação

Operação do Nuroc cumpre mandados de busca em cartório do ES

Os mandados são cumpridos na sede do cartório Jabaquara, em Anchieta, Guarapari e em uma filial (sucursal) no Centro de Vila Velha
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

23 set 2019 às 05:21

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 05:21

Policiais do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) estão nas ruas do Estado cumprindo mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga fraude em cartórios.
Os mandados são cumpridos na sede do cartório Jabaquara, em Anchieta, Guarapari e em uma filial (sucursal) no Centro de Vila Velha. Também são feitas buscas em residências dos proprietários e de funcionários. Ao todo, são cinco mandados de busca e apreensão. Não prisão até o momento.
> Cartório de Vila Velha que teve tabelião afastado fica fechado
Policiais trouxeram um funcionário para abrir a filial em Vila Velha. De lá, os policiais saíram com várias pastas de documentos e arquivos de mídias.
> Cartório de tabelião afastado em Vila Velha é o que mais arrecada no ES
SEM AUTORIZAÇÃO PARA SUCURSAL
De acordo com as informações iniciais, a operação, denominada "Hemera", que na mitologia grega significa a deusa da mentira, acontece porque não existiria autorização para abrir essa sucursal investigada.
Procurada, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), informou que o Nuroc está prestando apoio a uma operação da Corregedoria-Geral de Justiça.
> Confira a lista dos dez cartórios que mais arrecadam no ES

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