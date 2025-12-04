Home
Operação da PF mira transferência ilegal de eleitores no ES

Ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão em quatro cidades do Estado, na manhã desta quinta-feira (4)

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08:20

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em residências ligadas a investigados Crédito: Polícia Federal/Divulgação

Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta quinta-feira (4), uma operação para combater crimes eleitorais em Divino São Lourenço, no Sul do Espírito Santo. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em residências ligadas a investigados no município e também nas cidades de GuaçuíAlegre e Vila Velha.

Ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão em quatro cidades do Estado, na manhã desta quinta-feira (4)

Segundo a PF, a investigação começou após uma denúncia apontar que eleitores estariam transferindo seus títulos para Divino São Lourenço em troca de benefícios. Durante a operação, batizada de "Zona Suspeita", foram apreendidos aparelhos celulares, que serão encaminhados para perícia e análise. O objetivo é aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos.

Os investigados podem responder por crimes como corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e transferência irregular de eleitores, conforme informou a Polícia Federal.

