Home
>
Política
>
Onyx nega distanciamento de Maia e afirma que buscará diálogo com MDB

Onyx nega distanciamento de Maia e afirma que buscará diálogo com MDB

Provocado seguidamente pelo senador alagoano, que retirou a candidatura contra Davi na última hora, o ministro disse nesta segunda-feira (04) que não responderia