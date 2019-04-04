Home
>
Política
>
Onyx: Bolsonaro se desculpou por 'caneladas' com líderes de partidos

Onyx: Bolsonaro se desculpou por 'caneladas' com líderes de partidos

'O presidente, com a sua humildade, se desculpou por uma canelada aqui e acolá', afirmou o ministro da Casa Civil