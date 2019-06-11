Home
>
Política
>
OAB recomenda que Moro e Dallagnol peçam afastamento de cargos

OAB recomenda que Moro e Dallagnol peçam afastamento de cargos

"Este quadro recomenda que os envolvidos peçam afastamento dos cargos públicos que ocupam, especialmente para que as investigações corram sem qualquer suspeita", diz nota