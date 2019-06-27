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Pós demissão

O que vi de dinheiro desperdiçado no governo é impressionante, diz Santos Cruz

O ex-ministro da Secretaria de Governo, criticou o desperdício de recursos públicos no Executivo Federal

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 14:46

Publicado em 

27 jun 2019 às 14:46
General Carlos Alberto Santos Cruz Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo
O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, criticou nesta quinta-feira (27), durante evento em São Paulo o desperdício de recursos públicos no Executivo Federal.
"Nestes meus seis meses de governo, o que vi de dinheiro desperdiçado e dinheiro jogado no ralo é impressionante", afirmou Santos Cruz durante o 14º Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), sem entrar em detalhes sobre quais setores do governo fazem este desperdício.

Santos Cruz foi demitido em 13 de junho pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse não saber os motivos que levaram ele a sair do governo, mas afirmou ver como normal trocas em ministérios e empresas estatais.

"Como diz o Reginaldo (Rossi), meu caso é mais um que é banal", disse, arrancando risos da plateia de jornalistas. "Eu não vou criticar a forma para não ser antiético. Eu acho absolutamente normal, eu não sei os motivos, eu não perguntei."

Santos Cruz evitou ainda criticar a ala ideológica do governo. "Teria de baixar muito o nível do palavreado ao falar destas pessoas", disse. Ele negou, no entanto, que tenha no governo uma ala militar. "A sociedade tem esta impressão, mas é só uma impressão."

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