Home
>
Política
>
Novo revés para Moro: Câmara trava tramitação de pacote anticrime

Novo revés para Moro: Câmara trava tramitação de pacote anticrime

A Comissão Especial para discutir o projeto anticrime de Moro só deve ser instalada após a conclusão dos trabalhos do grupo de trabalho focado na análise do projeto