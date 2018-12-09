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Novo governo

Novo ministro diz que vai respeitar meio ambiente e setores produtivos

Ricardo Salles é vinculado ao ex-governador de São Paulo, o tucano Geraldo Alckmin, derrotado nas eleições presidenciais deste ano

Publicado em 09 de Dezembro de 2018 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2018 às 19:58
Ricardo Salles é anunciado para comandar o Ministério do Meio Ambiente do futuro governo Crédito: Secretaria de meio ambiente São Paulo/Divulgação
Escolhido para ser ministro do Meio Ambiente, o advogado Ricardo Salles disse que seu papel à frente da Pasta será defender o meio ambiente e respeitar o setor produtivo. Para Bolsonaro, o ministério precisa se aproximar dos ruralistas. O presidente eleito já defendeu acabar com o que chama "indústria de multas" no Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) e no ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).
"Defender o meio ambiente e ao mesmo tempo respeitar todos os setores produtivos do Brasil é o que sintetiza muito nosso sentimento", disse Ricardo Salles, após ser confirmado para o cargo. Nesta segunda-feira, 10, ele irá a Brasília para começar a trabalhar na equipe de transição do governo eleito.
Salles é vinculado ao ex-governador de São Paulo, o tucano Geraldo Alckmin, derrotado nas eleições presidenciais deste ano. Entre 2013 e 2014, foi secretário particular de Alckmin. De 2016 a 2017, Salles foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo.

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