Novatos na política, Fabiano Contarato e Marcos do Val têm visões divergentes

Com histórico de atuação na área de segurança pública, os dois parlamentares eleitos pelo Espírito Santo nem sempre concordam nas discussões de projetos e em votações