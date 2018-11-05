Nomeação de Onyx Lorenzoni como ministro extraordinário é publicada

O decreto com a nomeação do deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) como ministro extraordinário foi publicado nesta segunda-feira, 5, no Diário Oficial da União, seção 2, página 1. Ele exercerá a função de coordenador da equipe de transição, por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro. A Coluna do Estadão antecipou a nomeação.
Confirmado para assumir a Casa Civil no novo governo, Lorenzoni passou os últimos dias em Brasília, preparando a chegada do presidente eleito, que deve desembarcar nesta terça-feira na cidade, onde fica até quinta.
Na transição, que será realizada no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), próximo ao Palácio do Planalto e à Esplanada dos Ministérios, representantes do atual governo do presidente Michel Temer e da equipe de Bolsonaro se reunirão.
De acordo com relatos de assessores próximos ao presidente eleito, sua equipe pretende trabalhar em três etapas: análise da situação, avaliação sobre como reduzir gastos e pessoal e, depois, definição de metas e dados.
Para o governo eleito, foram confirmados os nomes de Onyx Lorenzoni para Casa Civil, do juiz Sérgio Moro para a Justiça, do general da reserva Augusto Heleno para a Defesa, do economista Paulo Guedes para o superministério da Economia e do astronauta Marcos Pontes para a Ciência e Tecnologia.