No Twitter, filhos afirmam que Jair Bolsonaro passa bem após cirurgia

"JB acabou de sair da sala de cirurgia com todos os indicadores de saúde muito bem. Agradecemos a Deus, a toda equipe médica do hospital e a todos que rezaram/oraram. A cirurgia foi um sucesso", postou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), indicado pelo pai para assumir o posto de embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos.

Mais cedo, a equipe médica do Hospital Vila Nova Star, localizado na capital paulista, já havia informado que o procedimento foi bem sucedido. O presidente realizou na manhã deste domingo uma cirurgia que teve duração de cinco horas, enquanto a estimativa inicial era de duas a três horas. Bolsonaro passou pela quarta intervenção cirúrgica após a facada que sofreu há um ano, em Juiz de Fora (MG), durante um ato da sua campanha presidencial. A nova cirurgia foi para corrigir uma hérnia que apareceu no local das intervenções anteriores.