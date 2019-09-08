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São Paulo

No Twitter, filhos afirmam que Jair Bolsonaro passa bem após cirurgia

Bolsonaro passou pela quarta intervenção cirúrgica após a facada que sofreu há um ano, em Juiz de Fora (MG), durante um ato da sua campanha presidencial

Publicado em 

08 set 2019 às 19:31

Publicado em 08 de Setembro de 2019 às 19:31

Jair Bolsonaro após cirurgia em São Paulo em janeiro de 2019 Crédito: Reprodução | Twitter
Os filhos do presidente Jair Bolsonaro (PSL) fizeram postagens nas redes sociais afirmando que o pai passa bem após a cirurgia ocorrida neste domingo (8) pela manhã. Os filhos foram ao hospital acompanhar o procedimento.
"@jairbolsonaro já no quarto, disposto e bem-humorado, graças a Deus! Obrigado à equipe médica e a todos pelas orações", postou no Twitter o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho mais velho.
> Entenda a 4ª cirurgia de Jair Bolsonaro
"JB acabou de sair da sala de cirurgia com todos os indicadores de saúde muito bem. Agradecemos a Deus, a toda equipe médica do hospital e a todos que rezaram/oraram. A cirurgia foi um sucesso", postou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), indicado pelo pai para assumir o posto de embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos.
O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) também fez uma postagem no Twitter com um sinal positivo e a bandeira do Brasil.
Mais cedo, a equipe médica do Hospital Vila Nova Star, localizado na capital paulista, já havia informado que o procedimento foi bem sucedido. O presidente realizou na manhã deste domingo uma cirurgia que teve duração de cinco horas, enquanto a estimativa inicial era de duas a três horas. Bolsonaro passou pela quarta intervenção cirúrgica após a facada que sofreu há um ano, em Juiz de Fora (MG), durante um ato da sua campanha presidencial. A nova cirurgia foi para corrigir uma hérnia que apareceu no local das intervenções anteriores.

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