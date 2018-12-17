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Mais médicos

No Twitter, Bolsonaro critica fala de Lula sobre médicos cubanos

Em carta aos cubanos escrita na prisão, Lula agradeceu o trabalho dos médicos do país e lamentou que 'o preconceito do novo governo contra os cubanos tenha sido mais importante que a saúde dos brasileiros que moram em comunidades mais distantes e carentes'

Publicado em 16 de Dezembro de 2018 às 22:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2018 às 22:27
Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), atacou neste domingo (16) as falas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em defesa dos cubanos do Mais Médicos.
Em carta aos cubanos escrita na prisão, Lula agradeceu o trabalho dos médicos do país e lamentou que "o preconceito do novo governo contra os cubanos tenha sido mais importante que a saúde dos brasileiros que moram em comunidades mais distantes e carentes".
Bolsonaro respondeu: "Diferente do que diz o corrupto preso Lula sobre o novo governo ser preconceituoso por retirar médicos cubanos do País, foi Cuba que os retirou por recusar-se a pagar salário integral a eles... Oferecemos asilo aos que querem ficar. Informações estão chegando erradas na cadeia".

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