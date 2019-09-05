Home
No ES, Damares defende políticas para mulheres vítimas de violência

A titular do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos esteve no Espírito Santo para participar de evento do PSL, partido de Bolsonaro

Redação de A Gazeta

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 18:43

Em visita ao Espírito Santo neste sábado (31), a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu a necessidade de novos órgãos para apoiar mulheres que sejam vítimas de violência doméstica, como a Procuradoria da Mulher, instalada em algumas casas legislativas, como a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Damares foi convidada para uma palestra no 1º Encontro Estadual do PSL Mulher, que foi realizado em um cerimonial, em Vitória, com a participação de filiados de todo o Estado. A ministra não é filiada a nenhum partido.

"Muitas mulheres podem se espelhar na luta dela contra a violência doméstica. Ela destacou a importância de criar as Procuradorias da Mulher no Poder Legislativo, pois muitas mulheres se sentem mais acolhidas para poder denunciar nesses locais. Mas para isso é preciso termos mais mulheres na política. Que elas se interessem mais, se filiem e se candidatem. As mulheres capixabas têm essa força. Esta foi a mensagem", destacou o presidente do PSL no Espírito Santo, o ex-deputado Carlos Manato.

Além da ministra, a deputada federal Soraya Manato também palestrou sobre a importância da mulher na política. O professor de História Wellington Callegari abordou "A mulher no atual contexto político" e o advogado eleitoral Marcelo Nunes discorreu sobre "Os desafios das candidaturas femininas em 2020".

O evento do PSL inicialmente foi convocado para o auditório do Sebrae-ES. Manato preside o Conselho Deliberativo do órgão. Após ser esclarecido que o encontro teria conotação partidária, o órgão e o ex-deputado desistiram de sediá-lo no local.

