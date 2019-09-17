Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contribuição Provisória

'Não vamos insistir na CPMF', afirma Bolsonaro

Para o presidente o então secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, ficou 'insustentável' no cargo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2019 às 08:46

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 08:46

(Brasília - DF, 21/08/2019) Presidente da República Jair Bolsonaro. Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro declarou que não irá insistir na criação de um imposto nos moldes da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Em entrevista à RecordTV exibida na noite desta segunda-feira (16), Bolsonaro afirmou que até se pode falar em CPMF e deixar o povo discutir, mas "não pode ser uma proposta de governo".
Ele disse que o então secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, ficou "insustentável" no cargo depois de defender a criação de uma nova CPMF e que quem o exonerou foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Cintra foi demitido na semana passada.
Bolsonaro afirmou ainda esperar um "impacto muito rápido" na economia com os saques de R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que começaram no fim de semana. Segundo o presidente, a situação econômica não está ainda nos níveis que ele esperava.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados