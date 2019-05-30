Home
>
Política
>
Não podemos ganhar tudo na Câmara e no Senado, diz Bolsonaro em 'live'

Não podemos ganhar tudo na Câmara e no Senado, diz Bolsonaro em 'live'

Em 'live' pelo Facebook, Bolsonaro referia-se à votação que retirou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)