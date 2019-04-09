Home
>
Política
>
Não há conflito entre Senado e Câmara, diz Maia

Não há conflito entre Senado e Câmara, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esteve em uma reunião com ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e com o grupo de trabalho do pacote anticrime, na Câmara