Home
>
Política
>
Na UTI, Marcos do Val deve ter alta nos próximos dias

Na UTI, Marcos do Val deve ter alta nos próximos dias

Senador sentiu-se mal e foi internado no Vitória Apart Hospital, na Serra

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 14:28

 - Atualizado há 6 anos

O senador Marcos do Val (Podemos) continua internado na UTI do Vitória Apart Hospital, na Serra, após sentir-se mal quando trabalhava no escritório parlamentar, em Vitória, na terça-feira (1º). Na manhã desta quarta-feira (02) ele passou por exames, com um quadro de forte dor torácica. 

Recomendado para você

Decisão do ministro Francisco Falcão reforma o entendimento do TJES, que havia rejeitado a petição inicial e interrompido o processo antes mesmo da fase de produção de provas

Decisão do STJ reabre ação contra Majeski e ex-servidor da Assembleia do ES

Entrada de Pastor Fabiano está vedada, especialmente, em escolas da cidade, onde eram gravados vídeos sem autorização prévia; parlamentar disse que vai recorrer

Vereador do PL segue proibido de entrar em órgãos públicos de Vila Velha

Anúncios vão ser feitos oficialmente no sábado (13). Veja os nomes que vão para o partido de Gilson Daniel

Podemos vai ganhar reforço de dois deputados estaduais e de integrantes do governo Casagrande

Senador Marcos do Val (Podemos-ES) Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

As informações são da assessoria de imprensa do senador. O diagnóstico inicial é de isquemia e alteração no tamanho do coração. Do Val está na unidade coronariana do hospital.

>Deputado Euclério Sampaio tem alta após infarto

O senador está clinicamente estável, mas somente deve receber alta nos próximos dias.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais