Na UTI, Marcos do Val deve ter alta nos próximos dias

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 14:28
- Atualizado há 6 anos
O senador Marcos do Val (Podemos) continua internado na UTI do Vitória Apart Hospital, na Serra, após sentir-se mal quando trabalhava no escritório parlamentar, em Vitória, na terça-feira (1º). Na manhã desta quarta-feira (02) ele passou por exames, com um quadro de forte dor torácica.
As informações são da assessoria de imprensa do senador. O diagnóstico inicial é de isquemia e alteração no tamanho do coração. Do Val está na unidade coronariana do hospital.
O senador está clinicamente estável, mas somente deve receber alta nos próximos dias.
