Na UTI, Marcos do Val deve ter alta nos próximos dias

Senador sentiu-se mal e foi internado no Vitória Apart Hospital, na Serra

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 14:28 - Atualizado há 6 anos

O senador Marcos do Val (Podemos) continua internado na UTI do Vitória Apart Hospital, na Serra, após sentir-se mal quando trabalhava no escritório parlamentar, em Vitória, na terça-feira (1º). Na manhã desta quarta-feira (02) ele passou por exames, com um quadro de forte dor torácica.

Senador Marcos do Val (Podemos-ES) Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

As informações são da assessoria de imprensa do senador. O diagnóstico inicial é de isquemia e alteração no tamanho do coração. Do Val está na unidade coronariana do hospital.

O senador está clinicamente estável, mas somente deve receber alta nos próximos dias.

