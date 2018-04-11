Na prisão, Lula pede para receber esteira ergométrica

São Bernardo do Campo (SP) - Discurso de Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para receber uma esteira ergométrica para utilizar na prisão. O pedido foi feito pela defesa e a decisão será da juíza responsável pela execução penal.

A Coluna do Estadão apurou que o juiz Sérgio Moro não se opõe a permissão para que o petista utilize o equipamento de ginástica.