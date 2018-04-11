Na prisão, Lula pede para receber esteira ergométrica

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para receber uma esteira ergométrica para utilizar na prisão. O pedido foi feito pela defesa e a decisão será da juíza responsável pela execução penal.
A Coluna do Estadão apurou que o juiz Sérgio Moro não se opõe a permissão para que o petista utilize o equipamento de ginástica.
Lula está preso na superintendente da PF no Paraná numa sala que foi preparada para recebê-lo. O local não tem grades e conta com banheiro exclusivo para ele. Bem diferente de uma cela.