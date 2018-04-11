Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Equipamento de ginástica

Na prisão, Lula pede para receber esteira ergométrica

Lula está preso na superintendente da Polícia Federal no Paraná numa sala que foi preparada para recebê-lo

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 19:17
São Bernardo do Campo (SP) - Discurso de Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para receber uma esteira ergométrica para utilizar na prisão. O pedido foi feito pela defesa e a decisão será da juíza responsável pela execução penal.
A Coluna do Estadão apurou que o juiz Sérgio Moro não se opõe a permissão para que o petista utilize o equipamento de ginástica.
Lula está preso na superintendente da PF no Paraná numa sala que foi preparada para recebê-lo. O local não tem grades e conta com banheiro exclusivo para ele. Bem diferente de uma cela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados