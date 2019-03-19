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EUA

Na CIA, Bolsonaro se encontrou com diretora acusada de tortura

De início, o encontro de Bolsonaro com Haspel a princípio foi mantido em segredo pelo Planalto e descrito apenas como "agenda privada"

Publicado em 19 de Março de 2019 às 02:20

Publicado em 

19 mar 2019 às 02:20
O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na manhã desta segunda-feira (18) com a diretora da CIA, Gina Haspel.
A nomeação de Haspel para o cargo pelo presidente Donald Trump causou protestos, porque ela era responsável por prisões secretas da agência onde os interrogadores usavam sistematicamente a tortura como forma de extrair confissões de acusados de terrorismo.
Os agentes da CIA usavam técnicas como simulação de afogamento, injeção retal, privação de sono e outros.
Em audiência no Congresso, ela se recusou a admitir que tais métodos configuravam tortura e afirmou que foram importantes para se reunir informações de membros da facção terrorista Al Qaeda.
Na ocasião, Trump defendeu a indicação, dizendo em rede social: "Minha indicada a diretora da CIA altamente respeitada, Gina Haspel, passou a ser atacada porque foi dura demais com terroristas... Vença, Gina!".
De início, o encontro de Bolsonaro com Haspel a princípio foi mantido em segredo pelo Planalto e descrito apenas como "agenda privada".
Depois, o Planalto o divulgou, mas omitiu o nome da pessoa que havia recepcionado o presidente e seu filho, Eduardo Bolsonaro, informando apenas que a reunião serviu para debater "questões de combate ao crime organizado e ao narcotráfico".

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