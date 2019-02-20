Home
>
Política
>
Mudança na Lei de Acesso à Informação era antidemocrática, diz Rigoni

Mudança na Lei de Acesso à Informação era antidemocrática, diz Rigoni

Deputado federal do Espírito Santo foi um dos autores de projeto aprovado pela Câmara que suspende efeitos de decreto que alterou a Lei de Acesso à Informação