Home
>
Política
>
MPES abriu 62 apurações contra os próprios membros em dez anos

MPES abriu 62 apurações contra os próprios membros em dez anos

Instituição não informou as punições aplicadas. Mas o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) já puniu 11 membros do MP capixaba. Veja as sanções impostas