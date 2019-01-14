Home
MP pode oferecer denúncia sem ouvir Queiroz, diz procurador-geral

Procurador-geral Eduardo Gussem afirmou que a ausência de Fabrício Queiroz e do senador eleito Flávio Bolsonaro não atrapalha o andamento das investigações