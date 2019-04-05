Home
>
Política
>
Mourão deveria renunciar e ir para a oposição, diz ex-estrategista de Trump

Mourão deveria renunciar e ir para a oposição, diz ex-estrategista de Trump

Bannon, que participou da visita de Bolsonaro a Washington no mês passado, diz ser inaceitável um vice-presidente manter postura antagônica ao governo