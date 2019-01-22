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Hamilton Mourão

Mourão:Bolsonaro mostrará em Davos que não é "Átila, o Huno".

O presidente em exercício negou qualquer desgaste no governo

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 23:40

Publicado em 

21 jan 2019 às 23:40
O presidente Jair Bolsonaro vai mostrar, no Fórum Econômico Mundial, de Davos, na Suíça, onde ficará até quinta-feira (24), que não é “Átila, o Huno”. A afirmação é do presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão, em alusão a Átila, o conquistador da Europa do século 5, conhecido por ser um bárbaro e cruel.
“O discurso do presidente vai ser em cima das reformas da área econômica, reforma da Previdência. E também mostrar que ele não é o Átila, o Huno. É mais um brasileiro que nem nós.”
Ao chegar hoje (21) a Davos, Bolsonaro resumiu o que pretende fazer durante sua participação no fórum: atrair investimentos, especialmente na área do agronegócio, sem viés ideológico.
Mourão disse que conversou rapidamente com Bolsonaro por mensagem de celular, pois ele viajou ontem (20) à noite para Suíça. “Ele mandou 'zap', dizendo que chegou bem”. Segundo ele, a recomendação de Bolsonaro durante este período em que o substitui foi simples. “Prudência e caldo de galinha”, relatou.
O presidente em exercício negou qualquer desgaste no governo em decorrência das investigações em torno das movimentações atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente.
“Esse problema é do senador [eleito] Flávio Bolsonaro. O governo não [fica preocupado], pode preocupar o presidente como pai em relação ao filho. Todos nós nos preocupamos com nossos filhos.”

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