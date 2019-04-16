Motel que autorizar entrada de menor vai pagar multa no Espírito Santo

Plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Ellen Campanharo/Ales

adolescentes em motéis ou estabelecimentos semelhantes. Fica prevista uma multa de R$ 35 a R$ 170 mil para aqueles que descumprirem a determinação. Virou lei um projeto do deputado Lorenzo Pazolini (sem partido), aprovado em fevereiro, para proibir a entrada, permanência ou hospedagem de crianças eemou estabelecimentos semelhantes. Fica prevista umade R$ 35 a R$ 170 mil para aqueles que descumprirem a determinação.

vetado pelo governador PSB). O argumento foi de que esta punição só poderia ser estabelecida pelo Poder Executivo. Em caso de descumprimento, o projeto original também previa a suspensão do estabelecimento por 90 dias ou até mesmo o fechamento, em caso de reincidência, mas este trecho foipelo governador Renato Casagrande ). O argumento foi de que esta punição só poderia ser estabelecida pelo Poder Executivo.

O veto parcial ao projeto foi analisado nesta segunda-feira (15) pelo plenário da Assembleia Legislativa, e foi mantido pelos deputados.

Quando apresentou a proposta, Pazolini explicou que o acesso de crianças ou adolescentes a motéis já é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Contudo, não há punições estabelecidas. "A Assembleia pode atuar em complementação ao ECA. A Casa tem competência concorrente para legislar sobre a matéria", disse o parlamentar.

O pedetista foi flagrado saindo de um motel com uma adolescente de 17 anos e é acusado de estuprá-la. Lorenzo Pazolini é delegado da Polícia Civil. Antes de tomar posse como deputado, atuava na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e foi o responsável por lavrar, em janeiro, o auto de prisão em flagrante do então deputado estadual Luiz Durão (PDT).com uma adolescente de 17 anos e é acusado de estuprá-la.

Pazolini já afirmou que seu projeto nada tem a ver com o caso de Durão. "É uma ideia que eu já tinha, de proteção, pelos vários e vários casos que presenciei na DPCA", garantiu.

ÔNIBUS

A maioria do plenário da Assembleia Legislativa também manteve o veto total, enviado pelo governo do Estado, a um projeto de lei que garantia a preferência de todos os assentos dos transportes coletivos do Estado a idosos, grávidas, pessoas com criança de colo, com deficiência ou mobilidade reduzida.