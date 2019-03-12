Home
>
Política
>
Morre o juiz Cristóvão Pimenta, titular da Vara de Órfãos de Vitória

Morre o juiz Cristóvão Pimenta, titular da Vara de Órfãos de Vitória

Cristóvão Pimenta também atuou como desembargador substituto no TJES e seria o próximo a ser promovido a integrante do Pleno do TJES pelo critério de antiguidade