Morre Hélio Bicudo, um dos autores do pedido de impeachment de Dilma

Hélio Bicudo morreu aos 96 anos Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Após meses de complicações cardíacas, morreu no final da manhã desta terça feira, aos 96 anos, o jurista Hélio Bicudo. Estava em sua casa, nos Jardins  e seus familiares não decidiram ainda o local para o velório. Uma de suas últimas atividades públicas foi participar das manifestações contra Dilma Rousseff, em São Paulo, e preparar, ao lado de Miguel Reale Jr. e Janaina Paschoal, a peça que embasou o pedido de impeachment da então presidente no Congresso.

Um dos fundadores do PT, e professor de Direito no Largo de S. Francisco, Bicudo foi um importante militante dos direitos humanos desde os anos 70, e se notabilizou pelo combate, naquela época, ao Esquadrão da Morte, que agia em São Paulo.