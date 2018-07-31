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Aos 96 anos

Morre Hélio Bicudo, um dos autores do pedido de impeachment de Dilma

Jurista morreu em casa, em São Paulo, após complicações cardíacas

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 15:31
Hélio Bicudo morreu aos 96 anos Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Após meses de complicações cardíacas, morreu no final da manhã desta terça feira, aos 96 anos, o jurista Hélio Bicudo. Estava em sua casa, nos Jardins  e seus familiares não decidiram ainda o local para o velório. Uma de suas últimas atividades públicas foi participar das manifestações contra Dilma Rousseff, em São Paulo, e preparar, ao lado de Miguel Reale Jr. e Janaina Paschoal, a peça que embasou o pedido de impeachment da então presidente no Congresso.
Um dos fundadores do PT, e professor de Direito no Largo de S. Francisco, Bicudo foi um importante militante dos direitos humanos desde os anos 70, e se notabilizou pelo combate, naquela época, ao Esquadrão da Morte, que agia em São Paulo.
Em sua carreira passou pela Procuradoria Geral em SP, foi presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, duas vezes deputado federal e, entre 2001 e 2004, foi vice-prefeito paulistano na gestão de Marta Suplicy. Deixa sete filhos e estava viúvo desde março passado, quando faleceu sua mulher, Déa.

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