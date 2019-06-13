Home
Morre Catharina Novaes Barcellos, primeira mulher desembargadora do ES

Desembargadora aposentada faleceu em São Paulo, aos 74 anos. Ela assumiu a cadeira no Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 2005, após uma carreira de 22 anos como juíza