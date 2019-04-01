Home
Moro: Equipe da Lava Jato estava enfraquecida e teve de ser reforçada

Ele atribui a situação aos problemas de orçamento do governo federal e disse que o ministério está recrutando agentes para trabalhar de maneira efetiva com essas operações