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Críticas nas redes sociais

Moro e Doria aparecem juntos em foto e viram alvo de polêmica

No Twitter, assunto é um dos mais comentados na manhã desta quarta-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 13:12

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 13:12

O ex-prefeito de São Paulo João Doria, Bia Doria, Rosângela Moro e o juiz Sergio Moro, durante evento em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram/Joao Doria
O juiz Sérgio Moro foi fotografado ao lado do ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) durante jantar oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, na noite desta terça-feira (15), na cerimônia da edição de 2018 do prêmio Pessoa do Ano, em Nova York. No evento, o magistrado da Operação Lava Jato recebeu o prêmio do tucano, que foi o escolhido de 2017.
A imagem em que Doria e Moro aparecem ao lado de suas respectivas esposas, Bia Doria e Rosângela Moro, foi compartilhada pelo ex-prefeito de São Paulo nas redes sociais e gerou polêmica na internet.
Internautas compararam o episódio com a foto que o juiz tirou com outro tucano, Aécio Neves, em dezembro de 2016. "O juiz já pode fazer uma reserva ecológica dedicada somente a tucanos. E na entrada dá até para colocar um mural de fotos", disparou um usuário do Twitter, onde o assunto é um dos mais comentados na manhã desta quarta-feira (16).
O ex-prefeito de São Paulo deixou o cargo para se candidatar ao governo do Estado paulista.
 Caroline Barros (@calu_barros) 16 de maio de 2018
 

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