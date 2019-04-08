Home
Moro é aprovado por 59% e ministro do Turismo tem 11%, diz Datafolha

O ex-juiz federal é conhecido por 93% dos entrevistados. O desempenho no comando do Ministério da Justiça e da Segurança Pública é considerado ótimo ou bom por 59%