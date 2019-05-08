Home
>
Política
>
Moro diz que manter o Coaf no Ministério da Justiça é estratégico

Moro diz que manter o Coaf no Ministério da Justiça é estratégico

O ministro deu a declaração ao participar de uma audiência publica na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados