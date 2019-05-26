Home
Moro diz que atos pró-Bolsonaro são 'festa da democracia'

Nesta semana, o Congresso irá decidir se mantém o Coaf, o órgão de fiscalização de atividades financeiras, sob sua chefia, o que foi pautado em atos por todo o país