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Lava Jato

Moro determina que Lula se apresente à PF até esta sexta (6)

Juiz da Lava Jato recomenda a ex-presidente que se entregue à Polícia Federal até 17h desta sexta-feira (6)

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 21:05
Crédito: Dario Oliveira | Estadão Conteúdo
O juiz Sergio Moro determinou nesta quinta-feira que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregue à Polícia Federal até as 17h desta sexta-feira para início da execução da pena de 12 anos e um mês no caso tríplex do Guarujá. O magistrado recebeu do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) documento que da aval à prisão. A PF preparou uma cela especial para receber o ex-presidente. Nesta quarta-feira (4), o Supremo Tribunal Federal negou pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do petista.
 DOCUMENTO  O Despacho [PDF]
Em relação a Lula, concedo-lhe, em atenção à dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até ás 17h do dia 6 de abril, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão, escreveu o magistrado.
Moro vedou a utilização de algemas em qualquer hipótese e informou que foi preparada uma sala reservada, espécie de sala de Estado Maior, na própria Superintência da Polícia Federal, para início do cumprimento da pena. Nela, Lula ficará separado dos demais presos, sem risco para a integridade moral ou física.
Os detalhes da apresentação de Lula, de acordo com a decisão do juiz, deverão ser combinados diretamente entre a defesa e o delegado Maurício Valeixo, superintendente da Polícia Federal no Paraná.
Moro ressaltou que não cabem mais recursos suspensivos à decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e que hipotéticos "embargos de declaração de embargos de declaração constituem apenas uma patologia protelatória" que deveria "ser eliminada do mundo jurídico".
O magistrado ressaltou que embargos de declaração não alteram julgamento e que, portanto, a condenação não é mais possível de ser alterada em segunda instância.
Minutos antes, o Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4) enviara a Moro um ofício que dá aval à prisão de Lula. Assinado pelo juiz Nivaldo Brunoni, o documento informa que o processo terminou na segunda instância, embora a defesa de Lula ainda tenha direito a um recurso na corte: o embargo dos embargos.
 

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