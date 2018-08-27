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Embaraço de investigação

Moro condena filhas e genro de delator da Lava Jato

Sentença substitui pena por prestação de serviços

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 17:18
O juiz federal Sérgio Moro participa de apresentação de um conjunto de medidas contra a impunidade e pela efetividade da Justiça, na sede Associação dos Juízes Federais do Brasil Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O juiz federal Sérgio Moro condenou as duas filhas do ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, delator da Operação Lava Jato, e um genro por embaraço de investigação de organização criminosa. Arianna Azevedo Costa Bachmann pegou dois anos e quatro meses de reclusão e Shanni Azevedo Costa Bachmann, um ano e oito meses. Ambas tiveram as penas privativas de liberdade substituídas por restritiva de direito  prestação de serviços comunitários a entidade pública ou beneficente
VEJA DOCUMENTO
O magistrado impôs a Márcio Lewkowicz, genro de Paulo Roberto Costa, dois anos e quatro meses de reclusão. Lewkowicz também teve a pena substituída por prestação de serviço.
A sentença de Moro foi publicada na sexta-feira (24). A acusação formal do Ministério Público do Paraná foi recebida em 29 de abril de 2014.
Segundo a denúncia, na manhã de 17 de março de 2014, na deflagração da 1.ª fase da Lava Jato, enquanto a Polícia Federal cumpria mandado de busca e apreensão na residência do ex-diretor da Petrobras, Arianna, Márcio e Shanni foram foram à empresa Costa Global Consultoria, de Paulo Roberto Costa e removeram diversos documentos, dispositivos eletrônicos e dinheiro, que interessavam à investigação.
Os acusados teriam acatado solicitação de Paulo Roberto Costa, que pretendia antecipar-se às diligências policiais no escritório, removendo provas que poderiam incriminá-lo, relatou o juiz Moro na condenação.
Arianna Azevedo Costa Bachmann, Shanni Azevedo Costa Bachmann e Márcio Lewkowicz fecharam acordo de delação durante o processo.
DEFESA
A reportagem está tentando contato com a defesa dos condenados. O espaço está aberto para manifestação.

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