Home
>
Política
>
Moro: Alcolumbre é 'mais convergente com as pautas do governo'

Moro: Alcolumbre é 'mais convergente com as pautas do governo'

Ministro da Justiça e Segurança Pública comparou presidente do Senado com rival na eleição do fim de semana, Renan Calheiros (MDB-AL)