Moro: 'Não tenho apego ao cargo. Se houver irregularidade, saio'

Em depoimento no Senado para explicar a troca de mensagens vazadas com o procurador Deltan Dallagnol, o ministro Sergio Moro admitiu a possibilidade de deixar o posto