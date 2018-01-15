Moradores cobram ruas calçadas e fim de valões na Grande Vitória

A artesã Rita de Cássia (à frente) e a dona de casa Silvana Bourguignon cobram obras em valão em Vila Velha Crédito: Kleber Amorim

Século XXI, ano de 2018, e a principal demanda dos moradores dos municípios da Grande Vitória ainda é a pavimentação de ruas. Ao todo, são 380 pedidos de asfaltamento de vias urbanas feitos pela população nos últimos orçamentos participativos das cidades.

Só em Cariacica são 287 solicitações desse tipo, registradas no último orçamento participativo, que data de 2012. Na Serra são 89, como consta na última versão do documento (2015/2017). Já em Vila Velha são quatro, conforme o orçamento participativo de 2017.

Morador do bairro Santa Rita, em Vila Velha, Emerson Andrade conhece bem o problema. Liderança comunitária do local, ele afirmou que os moradores aguardam há anos a pavimentação da Rua Laurentino Ferreira. Mesmo incluída no orçamento participativo do município, a obra não sai do papel, segundo o morador.

Calçaram uma parte dela e não terminaram a outra. Há tempos aguardamos a pavimentação. Enquanto isso, os moradores vão sofrendo com a poeira quando faz sol e com a lama quando chove, disse Emerson.

Em Vila Velha, a maior demanda da população é de obras de macrodrenagem. Pelo menos nove bairros citados no orçamento participativo da cidade aguardam que a prefeitura solucione, de uma vez por todas, o problema dos valões, que transbordam em épocas de chuva e deixam o município em estado caótico.

A dona de casa Silvana Bourguignon mora em um dos bairros que enfrenta essa situação. Desde que se mudou para Ataíde, há 24 anos, ela sofre com o valão a céu aberto que corta o local. Já foram várias enchentes que vivi, entrando essa água de esgoto para dentro das casas. A promessa de macrodrenagem nesse valão é antiga. Entra prefeito e sai prefeito e o problema não é resolvido, reclamou.

A artesã Rita de Cássia, vizinha de Silvana, não suporta a proliferação de animais no bairro, decorrente do valão. Não conseguimos dar fim nos ratos e nos mosquitos nas nossas casas. Até cobra já apareceu aqui, relatou.

Obras em escolas

Em Vitória, os principais pedidos no orçamento participativo, elaborado em 2017, são para construção e reforma de escolas. São sete pedidos de intervenção em unidades escolares. Um dos colégios está localizado no bairro Ilha de Monte Belo.

A comerciária Izaura da Silva disse que a Escola de Ensino Fundamental Adilson da Silva Castro não passou por reformas desde que foi comprada da iniciativa privada (era o antigo Colégio Crystello), há mais de 10 anos.

Desde que foi comprada, a escola precisa de adequações para entrar nos padrões das escolas do município. A quadra não é coberta. As crianças ficam expostas ao sol e, quando chove, não podem utilizá-la. O piso precisa de reforma, assim como a parte elétrica. Por várias vezes emitimos ofícios para a prefeitura, pedindo melhorias, contou.

O que é?

Orçamento participativo

Os orçamentos participativos foram criados no final dos anos 1980, com o objetivo de permitir que os cidadãos influenciassem e decidissem sobre os planos de investimentos municipais. O modelo é avaliado como uma das formas de o cidadão participar da política. Ele estimula o exercício da cidadania, o compromisso da população com o bem público e a corresponsabilização entre governo e sociedade sobre a gestão do município.

Metodologia

Para a elaboração do orçamento participativo, são realizadas reuniões entre moradores de um mesmo bairro ou região. As demandas desses locais são apontadas para as prefeituras e são reivindicadas melhorias. As administrações municipais têm criado ainda outras formas de participação, como a possibilidade de inclusão de propostas em formulário na internet. Os pedidos, então, são incluídos no orçamento participativo, após avaliação dos critérios de prioridade e custo.

Cariacica é a campeã de solicitações

Com um orçamento participativo elaborado no período de 2006 a 2012, Cariacica acumulou 352 demandas da população. Hoje, 198 estão pendentes, de acordo com a prefeitura. Além dos pedidos de calçamento de ruas, há solicitação para construção de 73 unidades habitacionais, 14 pedidos de construção e reforma de escadarias, 11 de construção e reformas de quadras, quatro de manilhamento de valões e seis de construção e reforma de praças.

Na Serra, das cerca de 100 demandas contidas no orçamento participativo 2015/2017, a maioria se refere a pedidos de pavimentação de ruas. Há ainda quatro solicitações de reforma ou construção de escolas, três de construção ou reforma de unidades de saúde, e três de quadras poliesportivas. Constam ainda dois pedidos de contenção de encostas e dois de despoluição de córregos e galerias.

Em Vitória e Vila Velha, como os orçamentos participativos são do ano passado, em cada cidade são cerca de 30 pedidos. Na Capital, além das solicitações de reforma e construção de escolas, há cobrança pela troca das chamadas lâmpadas amarelas pelas de led em pelo menos 10 bairros.

Em Vila Velha, ao lado das demandas por macrodrenagem, a população quer a melhoria nos serviços de saúde.

Prefeituras prometem tirar obras e serviços do papel até o fim do ano

Em meio a tantas demandas das comunidades, as prefeituras dos municípios da Grande Vitória já traçaram as obras e os serviços que deverão ser entregues neste ano.

Em Vitória, a administração municipal promete reforma e construção de escolas e creches, bem como iluminação e limpeza de ruas e poda de árvores  serviços menores, que poderiam estar de fora do orçamento participativo.

Tudo tem custo, alegou a subsecretária de Planejamento da Capital, Joseane Zoghbi, questionada sobre a necessidade de realizações pequenas serem solicitadas pela população.

A prefeitura é organizada e quer fazer as coisas de forma planejada. A iluminação dos bairros não é simplesmente trocar lâmpadas, é fazer a troca por iluminações modernas, inteligentes, explicou.

Já em Cariacica, pelo menos 20 obras  a maioria de pavimentação  estão previstas para o ano, nove estão sendo licitadas e outras oito já estão em execução.

Segundo a secretária de Governo do município, Mary Lucy Gomes, a prefeitura trabalha com demandas solicitadas entre 2006 e 2012 por decisão da própria comunidade, após reuniões realizadas com o Executivo municipal em 2013.

Nos últimos cinco anos, concluímos 154 obras do orçamento participativo. Das 352 obras, faltam 198. Vamos financiar em quatro parcelas R$ 53 milhões pela Caixa para isso, prometeu.

Já na Serra, a prefeitura afirmou que vai realizar pelo menos 10% dos cerca de 100 pedidos da população neste ano. Em 2018, serão entregues as obras da cobertura da quadra de esportes de Manguinhos, dos CMEIs de José de Anchieta II e de Jardim Carapina. Além da encosta de José de Anchieta II, por exemplo, disse a administração, em nota.

Em Vila Velha, conforme dados divulgados pela assessoria de imprensa da prefeitura, o Executivo deverá priorizar obras de macrodrenagem e desassoreamento de valões. Na saúde, haverá resgate do Programa Saúde da Família na zona rural da cidade, afirmou a administração.

As obras prometidas para 2018

Vitória

Melhoria da iluminação

Bairros Jardim da Penha, Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Praia do Suá, Santa Tereza, Estrelinha, Grande Vitória, Caratoíra, Bento Ferreira e Jabour.

Reformas e construções de escolas e creches

Reforma da creche Sinclair Phillips, em Caratoíra; reforma da escola Adilson da Silva Castro, na Ilha de Monte Belo; conclusão da obra da escola Paulo Reglus Freire, em Inhanguetá; construção da creche Teodoro Fae, em Itararé; construção da escola Paulo Roberto Vieira Gomes, em São Benedito. Além da construção da nova escola Ronaldo Soares, em Resistência; e da conclusão da reforma da escola Alvimar Silva, em Santo Antônio.

Ampliação de escolas em tempo integral

Não informou a quantidade e nem locais.

Saúde

Agilizar a marcação de consultas na rede e ampliar o agendamento on-line em todas 29 unidades do município. Ampliar e reformar a unidade de saúde de Jardim Camburi.

Construção do Parque Tecnológico

Goiabeiras.

Outros

Ampliação das ações de videomonitoramento e implantação do cerco eletrônico em toda a cidade; intensificação das ações da Guarda em todos os bairros; ampliação do Bike Vitória; ampliação dos pontos de internet grátis pela cidade; ampliação das atividades da Fafi, no Centro; poda de árvores e limpeza nos bairros; ampliação das ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas.

Vila Velha

Saúde

Ampliar especialidades médicas na unidade de Vila Nova (ginecologia e pediatria); ampliar o número de consultas por mês na unidade de saúde da microrregião que compreende Jardim Colorado, Brisamar, Santos Dumont, Nossa Senhora da Penha, Jardim Guadalajara, Ibes e Santa Inês; facilitar a marcação de consulta para os pacientes idosos na unidade de saúde de Santa Rita; concluir as obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Riviera da Barra; retornar com o Programa de Saúde da Família para a zona rural.

Valões

Macrodrenagem nos bairros Garoto, Aribiri, Ataíde, Cavalieri e Dom João Batista. Desassoreamento dos valões existentes nos bairros Cobilândia, Jardim Marilândia, Nova América e Cobi de Baixo.

Drenagem e pavimentação

Pavimentação da Rua Pedrolino Nascimento, em Ilha das Flores; da Rua Bela Vista, em Alvorada; e da Avenida Gabiroba, em Balneário Ponta da Fruta. Drenagem e pavimentação da Avenida Espírito Santo, em Riviera da Barra.

Instalação de lâmpadas de led Nos bairros Praia da Costa, Itapoã, Praia de Itaparica, Praia das Gaivotas, Coqueiral e Jockey de Itaparica.

Creches

Demolição e reconstrução da creche Tia Nenzinha, em Divino Espírito Santo; e construção de creche anexa à escola Marina Barcellos, em Araçás.

Instalação de câmeras de videomonitoramento

Nos bairros Ilha dos Ayres, Centro, Olaria, Jaburuna e Glória.

Parque

Criação de parque urbano na área de proteção permanente Lagoa Encantada.

Serra

Quadra de esportes Construção de quadra coberta da escola Ministro Petrônio Portela, em Mata da Serra; e cobertura de quadra em Manguinhos.

Creches

Obras das creches de José de Anchieta II e de Jardim Carapina, e já estão em execução obras das creches nos bairros Vista da Serra II e Central Carapina.

Drenagem e pavimentação

Recuperação de drenagem e restauração da pavimentação de ruas da Poligonal II (Guimarães Junior, São Pedro, Cláudio Coutinho, Luis Pina e Euclides da Cunha).

Obra em encosta

Na Garganta do Diabo em José de Anchieta II.

Cariacica

Drenagem e pavimentação

Das ruas São Mateus, Vila Paulista e Santa Rosa, em Porto Novo; das ruas Campo do Grêmio e Manuel Fernandes, em São Francisco; Rua dos Padres, em Vera Cruz; da Rua 11 até a Travessa B, no bairro Prolar; e da Rua Pernambuco, em Piranema; todas elas em processo de licitação. As rua Dinamarca, em Itapemirim; Pequiá, Sapucaia e Tamarindus, em Parque Gramado; Antônio de Paula, Alvarenga Macedo, João Paulo I e Manoel de Assis, em Parque Gramado, estão em execução.

Obras

Construção de quadra poliesportiva coberta em Nova Canaã e conclusão da obra da unidade de saúde de Nova Rosa da Penha II.