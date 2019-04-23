Home
Ministro relator no STJ vota por reduzir pena de Lula

A pena fixada pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro foi de 12 anos e 1 mês de prisão