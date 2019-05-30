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Polêmica

Ministro imita ''Cantando na Chuva'' para dizer que ''está chovendo fake news''

No vídeo, publicado em sua página no Twitter, munido de um guarda-chuva e com gestos que imitam o clássico "Singing in the rain", Weintraub diz que "está chovendo fake news"

Publicado em 

30 mai 2019 às 16:20

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 16:20

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou a sua conta no Twitter para parodiar a célebre cena do filme 'Cantando na Chuva Crédito: Reprodução/Twitter
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou um vídeo nesta quinta-feira (30) em que nega que o governo tenha reduzido verbas destinadas à recuperação do Museu Nacional e atribui a decisão à bancada federal do Rio de Janeiro.
No vídeo, publicado em sua página no Twitter, munido de um guarda-chuva e com gestos que imitam o clássico "Singing in the rain", Weintraub diz que "está chovendo fake news". "Novamente um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do MEC", afirma.
"Essa última fake news alega que a paralisação da recuperação do Museu Nacional, aquele que o reitor da UFRJ não conseguiu explicar, estaria sendo feito pelo MEC. Fake news", disse ao citar reportagem publicada nesta quinta-feira (30) pelo jornal Folha de S.Paulo.
Nesta quarta, dados divulgados pela Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil) em diferentes veículos apontaram que o bloqueio orçamentário anunciado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro envolve verbas destinadas à reforma do Museu Nacional no Rio de Janeiro, atingido por um incêndio em setembro do ano passado.
Segundo os dados, os R$ 55 milhões destinados à restauração do museu sofrerão cortes de 21,63%. Dessa forma, as verbas para a reforma ficariam em 43,1 milhões de reais.
Nesta quinta, no entanto, Weintraub negou que os cortes tenham relação com o governo. 
"O que acontece é que havia emendas parlamentares de R$ 55 milhões para recuperar o museu. A bancada do Rio de Janeiro resolveu reduzir em R$ 12 milhões, sobrando R$ 43 milhões para as obras. Nada a ver com o MEC", afirma. 
"Mas mesmo que não tivessem reduzido e o dinheiro estivesse prontamente disponível para ser gasto, o projeto ainda não está protocolado e não daria para começar as obras. Mais uma mentira. Não para de chover no MEC", completou, girando o guarda-chuva.
Essa é a segunda vez que Weintraub tenta usar metáforas para contestar informações associadas à pasta. No início do mês, Weintraub usou chocolates para contestar o impacto do bloqueio de verbas na educação. A cena gerou memes e críticas nas redes sociais.

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